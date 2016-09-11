亞俱女排》中華不敵菲律賓 只拿第8

中華隊11日在亞俱女排賽輸給地主菲律賓，只以第8名作收。(取自中華排協臉書粉絲團)

以磨練經驗為主的中華隊(青女)，11日在菲律賓舉行的亞洲俱樂部女排賽，最後以17比25、28比30、23比25輸給地主菲律賓，本屆亞俱女排賽只拿第8，不過年輕球員獲取不少國際賽經驗，相信對她們成長將有幫助。

接下來14到20日在越南舉行的女排亞錦賽，中華隊將改派「大姊」出賽，球員包含張禎尹、陳姿雅、李姿瑩、溫憶慈、陳怡如、楊孟樺、楊怡真、謝千儀、曾琬羚、張瓈文、吳韋華及賴湘程，執行教練將由林明輝擔任。

(中時電子報)