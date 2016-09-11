哈珀偷拿哥哥手機 超萌自拍照流出
貝克漢愛女哈珀向來就是集全家寵愛於一身，網友甚至封她是「不著地女娃」，全因她走到哪，都有哥哥、爸爸抱著！而昨天她哥哥布魯克林，在網上po出一張哈珀自拍的「傻萌照」，讓網友直呼兩人互動太可愛。
布魯克林雖然近來和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲分手，但他還有溫暖的家庭，尤其他過去也超級疼愛小妹哈珀，昨他就在Instagram上po出一張哈珀的「自拍照」，更透露手機被妹妹偷偷拿去用，最後發現這張「傻萌自拍照」，全因哈珀手抖，拍了一張糊的自拍照，但網友還是認為這樣的結果非常可愛。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。