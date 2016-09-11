哈珀偷拿哥哥手機 超萌自拍照流出

哈珀的「傻萌自拍照」（圖左）。（圖／取自ig、達志影像）

貝克漢愛女哈珀向來就是集全家寵愛於一身，網友甚至封她是「不著地女娃」，全因她走到哪，都有哥哥、爸爸抱著！而昨天她哥哥布魯克林，在網上po出一張哈珀自拍的「傻萌照」，讓網友直呼兩人互動太可愛。

布魯克林雖然近來和「超殺女」克蘿伊摩蕾茲分手，但他還有溫暖的家庭，尤其他過去也超級疼愛小妹哈珀，昨他就在Instagram上po出一張哈珀的「自拍照」，更透露手機被妹妹偷偷拿去用，最後發現這張「傻萌自拍照」，全因哈珀手抖，拍了一張糊的自拍照，但網友還是認為這樣的結果非常可愛。

(中時電子報)