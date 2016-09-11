國民黨台中市黨部今天灑花與民眾一起瘋寶可夢
國民黨台中市黨部為走出傳統給人冰冷如衙門的刻版印像，今天透過台中市青年會在大隆、精明兩商圈寶可夢驛站灑花，民眾在現場除可捕抓寶可夢外，與市黨部製作活動背板合影打卡後還能獲得1份小禮物；為沉靜商圈帶來大批人潮，讓百年老店重新與地方、青年及時下流行議題接軌。
市黨部主委蔡錦隆說，國民黨要改變首要任務，便是重新建立與在地商圈的良好關係；過去市黨部與周邊鄰居互動並不熱絡，部分居民甚至覺得黨部看起來就像座「冰冷冷的衙門」；藉由多舉辦與時下議題相關，卻未必富含政治色彩的活動，讓黨部和在地居民重新接軌！
國民黨台中市青年同心會，今天中午在大隆、精明兩商圈寶可夢驛站灑花，立即吸引大批民眾尋寶而來！為沉寂一時的商圈頓時湧進大批人潮；主委蔡錦隆特下場與民眾一同瘋迷寶可夢，同心會夥伴還穿著皮卡丘布偶湊熱鬧，讓許多小家庭搶著和這隻人氣最高的寶可夢合影留念。
蔡錦隆指出，市黨部從這次寶可夢開始，將活用自己位居交通要道的優勢，藉由多舉辦與時下議題相關，讓市黨部和在地居民重新接軌，並讓參與活動的民眾從此深刻感受到，國民黨這間百年老店想要改頭換面的深刻決心。
(中時)
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