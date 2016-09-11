溪頭樹木倒塌壓遊客 1重傷2輕傷

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南投縣鹿谷鄉溪頭今天發生樹木倒塌意外，造成3名遊客被壓傷，其中1人傷勢較重、2人輕傷，樹木倒塌原因及樹齡仍待調查。

南投縣政府消防局下午約1時獲報，溪頭森林遊樂區有民眾遭倒塌樹木壓傷，救護員抵達現場，發現1人重傷、2人輕傷，由救護車送往竹山秀傳醫院治療。

由於適逢假日，許多民眾目擊。樹木倒塌原因正由相關單位調查。1050911

(中央社)