偶最有力 吉祥物拔河賽超萌
「2016全台吉祥物PK戰＠高雄」今天開幕，登場的是吉祥拔河賽，有超過50多隻吉祥物大集合，同台亮相，活動大使花媽人偶、高通通大跳台客舞迎賓，現場熱滾滾。
高雄市副市長許立明以東道主身分歡迎所有吉祥物大會師。
「那是可愛的高通通！花媽也來了！」，時代大道一早就湧入很多吉祥物粉絲要一睹偶像的風采，小朋友更是瘋狂追星，忙著合照。
來自全台超過50隻吉祥物今天首度齊聚高雄，同台競技耍萌，去年的萌主高通通比萌度不輸人，率先大跳台客舞迎接遠道而來的貴賓，果然贏得最多喝采。
今年吉祥物PK戰分為「企業戰士組」及「模範公僕組」，兩隊人馬在拔河賽上狹路相逢，為了搏版面，各吉祥物無不使出渾身解數賣萌，拚人氣也要比實力，吉祥物拔河賽更是笑料不斷。
活動從12日起到10月4日中午12點，是網路票選，最古錐的選票在活動官網上，只要民眾參與投票，就有機會抽中iPhone手機、ASUS手機、行動電源等大獎。
吉祥物PK戰將於10月1日下午5時展開車隊大遊行、萌主在10月16日揭曉表揚。詳情請上活動官網：http://2016pk.tw/ 查詢。1050911
(中央社)
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