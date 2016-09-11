車賊北上訪友 回程沿路偷騎遭逮

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新竹李姓男子，搭計程車北上訪友，回程缺錢，沿路偷車騎回去。新北市樹林警方11日宣布，在李嫌活動等地埋伏，終於順利將他帶回詢問。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 105年9月11日

住新竹的李姓男子，日前搭計程車北上訪友，回程時因缺錢，沿路偷車騎回去。新北市樹林警方，循線調閱監視器追蹤，在李嫌活動等地埋伏，終於在博愛街順利將他帶回詢問。

樹林警分局今天表示，於8月中旬至9月間，接連接獲民眾報案機車遭竊，前後共5件。

彭厝派出所員警調閱監視錄影畫面，組專案小組偵辦，鎖定李姓竊嫌身分為機車慣竊。

警方詢問後發現，李嫌自稱目前打零工維生，日前北上搭車至新北一帶拜訪朋友，回程因身上所帶錢財不足搭車，且無交通工具代步，為圖便利才會沿途偷機車代步，相同手法犯案達5件。

警方說，李嫌專挑老舊機車下手，犯案地跨新北市樹林、鶯歌等地，看準老舊機車鑰匙孔鬆動，透過一支舊機車鑰匙破壞機車鑰匙口，就可以竊車離去。

李嫌連續偷車是因圖便利偷車代步，且為規避警方查緝，不斷變換車輛。他再到新北地區訪友，經樹林區博愛街一帶時，遭警方逮捕。他坦承犯案，警方詢問後依竊盜罪嫌函送。

樹林警方呼籲，民眾可能認為機車老舊，疏於上鎖或防竊，但對慣竊而言，其實很輕易便能開啟，很可能成為眼中的最佳下手目標。1050911

(中央社)