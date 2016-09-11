車賊北上訪友 回程沿路偷騎遭逮
住新竹的李姓男子，日前搭計程車北上訪友，回程時因缺錢，沿路偷車騎回去。新北市樹林警方，循線調閱監視器追蹤，在李嫌活動等地埋伏，終於在博愛街順利將他帶回詢問。
樹林警分局今天表示，於8月中旬至9月間，接連接獲民眾報案機車遭竊，前後共5件。
彭厝派出所員警調閱監視錄影畫面，組專案小組偵辦，鎖定李姓竊嫌身分為機車慣竊。
警方詢問後發現，李嫌自稱目前打零工維生，日前北上搭車至新北一帶拜訪朋友，回程因身上所帶錢財不足搭車，且無交通工具代步，為圖便利才會沿途偷機車代步，相同手法犯案達5件。
警方說，李嫌專挑老舊機車下手，犯案地跨新北市樹林、鶯歌等地，看準老舊機車鑰匙孔鬆動，透過一支舊機車鑰匙破壞機車鑰匙口，就可以竊車離去。
李嫌連續偷車是因圖便利偷車代步，且為規避警方查緝，不斷變換車輛。他再到新北地區訪友，經樹林區博愛街一帶時，遭警方逮捕。他坦承犯案，警方詢問後依竊盜罪嫌函送。
樹林警方呼籲，民眾可能認為機車老舊，疏於上鎖或防竊，但對慣竊而言，其實很輕易便能開啟，很可能成為眼中的最佳下手目標。1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。