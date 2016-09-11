還給黑熊乾淨山林 清出7百公斤垃圾
垃圾、廚餘吸引台灣黑熊，為避免人熊衝突，嘉明湖步道向陽山屋封閉淨山，竟然清出700公斤垃圾，嚇壞林務局人員。
這幾年經常有台灣黑熊出現向陽山屋，今年6月3日楊姓山友在一日內兩度看見台灣黑熊後，林管處6月5日辦理無痕山林研習活動時，當日晚間也在距離向陽山屋3公尺的地方再度目睹黑熊。
為防範「人熊衝突」，專家建議，應該幫黑熊「斷廚餘癮」，因此台東林管處7月間開始封閉向陽山屋，同時在9月8日至9日辦理淨山活動。
台東林管處表示，少數山友攀登嘉明湖及住宿向陽山屋，不當傾倒廚餘、垃圾，2天總共動員30位志工，清出700公斤的垃圾，都是鍋碗瓢盆、羽絨衣、睡袋等，「嚇死人了」。
台東林管處表示，志工以向陽山屋為中心，向外延伸至下方山溝及周邊山坡，將隱藏於草叢裡的廚餘及垃圾全數清出，還給台灣黑熊和其他野生動物一片乾淨的山林。
台東林管處長劉瓊蓮表示，嘉明湖國家步道近年來已成為熱門的登山景點，向陽山屋也於9月9日重新開放，提醒山友妥善處理廚餘，並將垃圾帶下山。唯有遵循「無痕山林」守則的友善行為，才能讓嘉明湖的美能永續留存。1050911
(中央社)
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