時力籲美檢討一中 李明賢：有種逼蔡入聯
時代力量立委立委黃國昌與徐永明日前訪美，拜會多位長期支持台灣的國會議員與智庫學者，呼籲美國重新檢討一中政策。國民黨文傳會副主委李明賢今日在臉書直言，若真想推動台獨，有種就回台灣占領總統府，逼蔡英文以台灣之名入聯，或占領AIT，逼美國與台灣建交，不要只在美國溫良恭儉讓。
李明賢說，時代力量的特質就是「嘴炮」。當初面對執政黨兼最大在野黨國民黨時，連闖入立法院都幹得出來。如今建黨了，當選立委後，卻變成只敢唱高調，啥都不敢做。
黃國昌、徐永明日前拜會聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、資深眾議員羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen）與夏波（Steve Chabot）時表示，2016年蔡英文當選總統，民進黨取得國會過半席次，代表的意義是台灣人透過民主程序，對九二共識和一中原則說不。
徐永明認為，從參與奧運必須以「中華台北」名義、出席APEC、加入國際民航組織ICAO等議題可看出，一中原則是長年以來台灣參與國際的緊箍咒，因此或許已到檢討時機？雖無法一夕達標，但可逐步討論。
(中時)
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