撐不過3年！濱崎步宣布和美籍嫩夫離婚

濱崎步宣布和嫩夫決定各走各的路。(圖／達志影像)

日本天后濱崎步（步姐）2013年底與小10歲的美籍老公步入禮堂，期間婚變消息不斷，日前更在臉書上傳一張痛哭照，被懷疑是婚姻觸礁，今(11日)她就在官方網站宣布和嫩夫分開了，震驚外界。

濱崎步今在會員官方網站宣布壞消息，寫下「我和一起走了3年的他，決定各走各的路」，雖然文中沒提到離婚2字，但也等同於以後雙方要各過各的，而她也提到因為不想讓粉絲透過媒體先知道此消息，所以才會決定在官方網站公布。

濱崎步2011年曾與演員曼紐爾史瓦茲（Manuel Schwarz）結婚，後為了留在日本，於是和對方方開，直到2013年底才又展開第二段婚姻，想不到才3年又離婚，讓粉絲都相當震驚。

(中時電子報)