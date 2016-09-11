溪頭2800年紅檜神木倒塌 3遊客輕重傷

溪頭紅檜神木倒伏，造成3名遊客輕重傷。（南投縣消防局提供）

溪頭森林遊樂區紅檜神木倒伏，3名遊客輕重傷，警消拉起封鎖線調查現場。（南投縣消防局提供）

溪頭森林遊樂區紅檜神木倒伏，可約略看出樹幹已中空。（民眾提供）

溪頭森林遊樂區神木倒塌造前後對照圖。(翻攝自爆料公社)

南投縣溪頭森林遊樂區日下午1時許發生神木倒塌，鹿谷消防隊表示2女1男人輕重傷，其中51歲陳姓女子腰椎及左手臂受傷，傷勢較為嚴重，已送往竹山秀傳醫院急救。

倒塌的紅檜神木位於溪頭森林遊樂區熱門觀光路線旁，鹿谷鄉鳳凰林道起點，樹齡推估2800年，是溪頭神木群中樹齡較高的，樹根包圍巨石，多年前即傳出樹心腐朽中空，意外不僅壓傷遊客，一旁的木棧道也損毀。

詳細事發原因正由警消及台大實驗林專家研究中。

(集團連線報導)