憂女兒成歐陽妮妮2.0？ 陽帆力阻進演藝圈
藝人陽帆今年舉辦出道35年首場個唱，嘉賓則是由女兒Angelina擔任，不僅精湛琴藝震驚全場，在千人面前演奏絲毫不怯場，而且頗有大將之風，這也讓蕭敬騰經紀人相中，預備簽為旗下藝人，不過卻被陽帆極力阻擋，只因不想看到女兒變成第二個歐陽妮妮。
根據《蘋果日報》報導，陽帆會反對女兒進軍演藝圈，全在看見好友歐陽龍女兒歐陽妮妮出道後，負面新聞不斷，因此不想讓女兒承受過大壓力才阻止，對此陽帆老婆Julie則澄清二者沒關聯，並表示女兒與Summer雖沒有經紀約，但未來若有演出機會，將委由Summer全權處理。
陽帆女兒Angelina才華洋溢，諸如大提琴、鋼琴、跳舞等才藝都難不倒，加上有參與售票舞台劇演出，未來又想朝戲劇發展，以上條件也是Summer想簽下她的主因，對此Julie表示目前先以課業為重，至於未來是否進軍演藝圈，還是會尊重小孩決定。
(中時電子報)
關鍵字：陽帆
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