《還珠格格》再重現 趙薇將執導3D電影版

《還珠格格》當時紅遍全亞洲，至今仍是大家心中的經典劇。（圖／取材自網路）

趙薇近日受訪透露有意拍《還珠格格》3D電影版。（圖／達志影像）

瓊瑤經典作品《還珠格格》1988年改編成電視劇播出時，在全亞洲造成轟動，此劇也捧紅劇中演員趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋等人，儘管播畢18年，還是許多人心中最經典的電視劇。趙薇近來受訪就透露有意想把該劇拍成3D電影版，讓粉絲相當期待。

趙薇近日出席第73屆威尼斯影展擔任評審，接受《新浪娛樂》採訪，被問到7月和范冰冰參加林心如婚禮時，《還珠》三人組重聚的合照勾起許多人的回憶，她先笑說：「還好三個人都沒殘」，隨後再表示「不敢說有多好看，但跟當年相比，不能說大家變得不好了，某種角度來說，大家各自過得挺精彩的。」三姝難得同框，趙薇也稱的確不容易，更透露之後兩、三年內想當導演，再把《還珠》重新拍成3D動畫版，「我覺得很有意思，它本來就是天馬行空的故事，所以有個自由發展的平台。」

其實，趙薇和老公2014年入股阿里影業時，就有消息指出阿里巴巴影業購得《還珠格格》小說改編電影的版權，本來大家還猜測趙薇會出面拍攝新版《還珠》，但被她本人多次澄清無此事，沒想到最後是執導演筒重現經典。

(中時電子報)