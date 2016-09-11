中秋月餅禮盒 創意包裝吸睛
中秋節將屆，家家戶戶免不了準備月餅來送禮，除了研發新口味，各家業者也分別推出新穎獨特的禮盒包裝設計，結合特殊效果或是請來知名設計師設計禮盒等方式，都廣受民眾歡迎。
不論蛋黃酥還是廣式月餅，內餡儘管包覆多特殊的材料已經不夠看；因應中秋節來臨，各家業者今年分別推出自家獨特的月餅禮盒，其中郭元益、麗緻餐旅集團及誠品行旅等分別走獨特包裝路線，要來吸引民眾的目光。
郭元益今年適逢150週年，特別邀請知名設計師聶永真來設計禮盒包裝，以低調溫潤的大地色當底色，用擺盤的概念放上小巧亮眼的糕點，再分別取用來自日本竹尾紙廠及台灣本土紙業的裝幀用紙，完美承接盒裡盒外色澤，讓民眾感受到實在又不過份盛大鋪張的質感，象徵台灣人樸實的文化內涵。
去年將月餅結合桌遊設計而廣受民眾歡迎的麗緻餐旅集團，今年將包裝結合浮空投影技術，外盒設計也以深具設計感的細膩包裝，來呈現北極星圖概念來搶攻消費者市場。
誠品行旅今年則與舊振南聯名合作，推出「讀，百年餅香」書盒月餅，書盒即禮盒，加上抽屜式拉盒設計，就像細心存放著數本廣式月餅小書或鳳梨酥小書一樣。
此外，日勝生加賀屋國際溫泉飯店今年也與文創團隊「藝拓」合作，結合精緻花形骨瓷皿及台灣焙茶大師冠軍茶作品，推出「京典楓藏月餅禮盒」，不僅有美味的桃山月餅及冠軍茶，優雅內斂的漆器盒包裝內，也有金菊及錦葵花造型創作的兩款精緻骨瓷皿，充滿濃厚藝術氣息。1050911
(中央社)
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