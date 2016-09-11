面對高房價 青年建議企業自建房子租給員工

台北市房價15年來飛漲3.5倍，但上班族薪資卻毫無起色，青年買不起房。由成大學生組成「都計LF隊」，提出「企業社區」概念，企業自行興建房子低價租給員工，等青年勞工有餘力存錢購屋後，就能讓出空屋給新進勞工循環使用。

教育部青年署舉辦青年團隊政策好點子競賽，請青年為國家建設提供具體建言。郭于禎、段必文、呂家緯及李真等4個成大建築系學生組成「都計LF隊」，對於青年居住問題，他們提出「企業社區」方案，獲選為好點子競賽優勝團隊之一。

郭于禎說，成大雖然是在台南，但她發現不少同學未來都想到台北找工作，但房價「高不可攀」，這問題若不解決，青年前景將更辛苦。就她個人言，就希望能在大台北地區工作及買一間自己的房子，這樣才有安定下來的感覺。

「都計LF隊」表示，都會區高房價讓青年買不起房，雖然台北市有社會住宅租賃和租金補貼、內政部有購屋利息補貼政策，但都供不應求或緩不濟急，受益成效也不明確。

郭于禎說，他們提出「企業社區」計畫，青年居住問題不應只在政府與青年之間打轉，企業也是責無旁貸，協助青年勞工滿足居住正義，是企業的社會責任。

郭于禎指出，「企業社區」是企業自建房子，再以較低的價格租給員工，讓青年勞工解決住的需求，也能有餘力存錢購屋，有能力購屋的員工離開後，就能把空屋讓給新近且急需安居的青年勞工；如果是中小企業，則可成立公會基金來共同興建房子，同樣可照顧員工。

郭于禎舉例，豐泰鞋業在台灣有2500個員工，其中多數為雲林斗六在地人口，10戶之中就有1人在豐泰工作。豐泰鞋業創辦人王秋雄為照顧員工，成立了6000多坪的員工休閒中心，裡面有單身宿舍、家庭宿舍及幼兒園等，這就是「企業社區」的理念，可以推廣到都會區來。

「都計LF隊」也建議，政府可以制定獎勵辦法，透過租稅減免、基金獎勵等方式，鼓勵企業興建「企業社區」，公共設施還可申請擴大商業使用的容積獎勵，這樣多管齊下，才能解決青年居住問題。

(中時)