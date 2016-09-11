酒駕載妹自撞路樹 煞氣男護女友出拳襲警

宜蘭有多項前科的許姓男子，凌晨在花蓮酒駕自撞還囂張毆警。（許家寧翻攝）

許男駕駛黑色BMW小客車自撞路樹，車頭全毀，所幸並未造成嚴重傷亡。（許家寧翻攝）

許姓男子（右1）大聲對警咆哮，作勢要再毆警。（許家寧翻攝）

許姓男子（下方）大不願下車，雙腳不斷猛踹掙扎。（許家寧翻攝）

宜蘭多項前科的許姓男子，半年前才因債務糾紛「1打5！」撂倒5惡煞，還開槍傷人逃逸，昨夜他酒駕載著女友來花蓮看海，因車速過快直撞路樹，造成高女頭部多處擦傷，許男不聽警方勸阻，堅持在救護車上關心女友傷勢，還掄拳猛毆員警頭部，遭到警民合力制伏送辦。

美崙派出所長吳僑昇表示，11日凌晨零時花蓮市海岸路與民樂三街口發生一輛黑色BMW小客車自撞路樹，造成車頭嚴重損毀，副駕駛的高姓女子（28歲）頭部有多處創傷，經花蓮分隊檢視、包紮傷勢，並沒有生命危險。

但醉醺醺的許姓駕駛，相當關心女友傷勢，仍執意留在車上，莊姓員警勸導男子下車協助調查，不料遭許男出拳打中臉頰等部位，救護員見狀幫忙攔阻大呼「冷靜！」員警嘴角是血，忍痛要將男子拉下車，但醉漢堅持不下車，雙腳不斷猛踹員警。

受傷女友躺在車上不斷勸阻許男：「許家豫，你好了喔！」但男子仍下車叫囂嗆警「我在處理代誌、現在是怎樣？」、「我讓你告！」氣焰相當囂張，還作勢要再上前毆警，有圍觀民眾看不下去趁機撲倒許男，合力將他制伏，經酒測發現許男酒測值高達0.83毫克。

警方指出，宜蘭有傷害、槍砲前科的許男（29歲），與女友感情甚篤，3月時因債務糾紛，載著女友單刀赴會，不料被5名仇家持刀槍圍毆，許男趁亂從對方身上搶下手槍，開槍擊中1名男子，然後帶著女友逃逸，隨後遭到警方逮捕，沒想到這次還是沒學乖。

警方表示，許男暴力行為造成23歲的莊姓員警臉部鈍傷及輕微腦震盪，為捍衛警方執法尊嚴與安全決定提告，全案昨日上午依公共危險、妨礙公務及傷害罪嫌將許男移送花蓮地檢署偵辦。

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(中時)