機上禁用三星Note 7手機 菲宿航跟進
在三星Galaxy Note 7型手機發生電池爆炸事件之後，菲律賓廉價航空公司「宿霧太平洋航空公司」宣布，機上禁止使用此款手機。
宿航今天發布通告指出，「有鑑於三星公司為安全考量回收Galaxy Note 7型手機，本公司敬告乘客，即日起禁止在包括貨運機在內所有航班使用此款裝置，直到進一步通知為止。」
通告說，Galaxy Note 7型手機不得放在行李托運，但在關機狀態下可以隨身攜帶登機。
三星公司證實Galaxy Note 7型手機電池爆炸起火事件，從上週開始自大約10個國家回收這款手機，並建議消費者停用。
美國聯邦航空總署（FAA）上週也發布了類似的通告，「強烈建議」乘客勿在機上使用或為Galaxy Note 7型手機充電。1050911
(中央社)
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