步出律師事務所遇警 通緝犯認栽

我要評比

蔣姓毒品通緝犯日前到律師事務所找律師洽談案件，出事務所巧遇警方盤查，蔣男編織3個理由逃避盤查，都拗不過警方，索性認栽，改口「免查！我通緝」，當場被捕歸案。

蔣男有毒品、竊盜、詐欺等前科，因毒品案被判刑未到案執行，今年5月遭通緝，高市警局苓雅分局凱旋派出所日前循線轄區海邊路一棟大樓附近要抓他。

警方見蔣男從律師事務所出來要騎機車離去，趨前盤查，蔣男一開始說只是去找律師問案件，但警方要求他出示證件，蔣男改口說「我趕時間要去找人」，後又稱肚子痛要看醫生。

警方不理會蔣男，堅持要看證件，蔣男只好坦承自己是通緝犯。警方並在他身上查獲1小包安非他命。1050911

(中央社)