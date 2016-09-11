台鐵產業工會秋節50幹部依法休假 靜坐北車抗議

王傑宣布50名幹部將靜坐北車抗議。（陳宜加攝）

中秋連假倒數，即使台鐵司機員將照常上班，疏運危機仍未除，主由運務人員組成的台鐵產業工會今天宣布，50名工會幹部將於15、16日依法休假，並跨夜靜坐台北車站抗議。

全台約4000名列車長、站務員等運務人員，將近半數連署成立台鐵產業工會，要求台鐵改善血汗環境，9日赴政院遞交1800多份連署書，醞釀15、16日秋節依法休假。

產業工會昨天參與台鐵首場輪班改進小組會議，馬拉松戰5個半小時，不滿台鐵無具體承諾，工會內部傳出依法休假勢在必行，揚言尚未感受足夠善意前，繼續程序依法休假。

不過，產業工會理事長王傑今天宣布，與台鐵相信往好的方向前進，台鐵釋出部分善意，工時協商小組將展開為期3個月的討論，產業工會將努力改善班制，爭取更好輪班模式。

他說，產業工會目前是以運務人員為大宗，已突破2000人，工會成立不是造成勞資對立，但基層遭受來自外部與內部的壓力，秋節依法休假行動相對短促，目前會員數還不夠多，資源缺乏，人手不足，更遑論妥善保護產業工會會員。

他強調，有基層運務人員不敢支持、擔憂遭「秋後算帳」，加上考量整體秋節疏運，決議由工會50名幹部執行依法休假行動，15日將前往台北車站跨夜靜坐至16日，不會採取激進手段，但產業工會代表基層勞工的心聲與訴求不變。

他也呼籲參與連署的2000多名會員，當天出勤時帶上口罩以示支持，也傳達無言的抗議。王傑強調，未來產業工會一定會持續嚴格監督，讓政府正視來自各地基層的聲音。

「我們要的，只不過是回到合理的生活罷了。」王傑也說，這次的決定是以不影響秋節疏運為前提，服務民眾順利返鄉，工會幹部將承擔所有責任。但運務人員現行輪班制度確有不合理，作息顛倒、生活混亂，希望爭取合理環境。

(中時)