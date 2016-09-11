身障青年日走20公里叫賣水果 不放棄念大學夢想

我要評比

劉偉傑的誠懇樂觀，讓他培養出一批忠實顧客，走在街上不時有人和他打招呼、買水果。（陳心瑜攝）

「保證好吃！」新莊、樹林街頭每天都會出現一位拉著推車賣水果的青年，他是22歲的劉偉傑，10歲時遇上嚴重車禍，昏迷9個月後奇蹟甦醒。劉偉傑講話速度有點慢，行走時身子歪著，看得出腳曾受傷，但走路速度卻驚人地快，每天走將近20公里沿街叫賣，足跡遍布新莊和樹林。

國中畢業就開始賣水果分擔家計的劉偉傑，很想要念大學、學多媒體，今年報考輔大進修部落榜，辛苦存的45萬元被有心人騙光，影響到網路出貨，學費也沒了。

劉偉傑一貫堅強面對，認為當年都度過差點醒不來的難關，「一定可以把錢存回來、把客人的信任贏回來」，更加努力過生活。

劉偉傑的誠懇樂觀，培養出一批忠實顧客，他不敢鬆懈，清晨2點起床，出門批水果回家分裝後，接著處理網路訂單，8點出門賣水果，大約晚上8點賣完水果才回家，全年無休，摘下眼鏡擦汗，臉上的鏡架曬痕相當明顯。

劉偉傑回家後最喜歡邊畫畫邊聽卡農紓壓，喜歡設計、繪畫的他，自己設計「劉偉傑專業賣水果」T恤當工作服，名片更不假他人之手。

醫生最近提醒他，好不容易救回的腳，其實不適合走這麼多路，因此劉偉傑也積極尋覓適合位址，將來擁有自己的小店面，兼顧賣水果、念書、繪畫，就再好不過了。

(中時)