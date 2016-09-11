蔡總統12日視導542旅 官兵個裝提升受矚目

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總統蔡英文明天將視導海軍陸戰隊66旅和陸軍裝甲542旅，由於蔡總統在542旅將視察官兵個人裝備，預料將對改善官兵個人裝備發表談話。

中秋節將至，蔡總統繼昨天赴金門前線慰問官兵後，明天將慰問駐防於桃園市龜山區的海軍陸戰隊66旅及駐防於新竹縣湖口鄉的陸軍裝甲542旅。

蔡總統先至66旅將視導戰鬥體適能和綜合格鬥訓練，66旅官兵並將展示AAV7兩棲突擊車、紅隼反裝甲火箭和紅雀無人機等裝備。

蔡總統接著到542旅視導一般個人戰鬥裝備和特戰個人戰鬥裝備，接著對官兵精神講話並頒發加菜金，隨後和官兵共進午餐。

由於蔡總統日前在視導漢光演習時曾表示，國軍的裝備更新，應該可以再快一點，她保證今年開始，國防部會將單兵裝備的提升，作為優先施政項目之一；軍方官員認為蔡總統明天應該會對改善官兵個人裝備發表談話。1050911

(中央社)