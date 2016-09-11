港財長：保護主義抬頭 要捍衛自由貿易

香港財政司長曾俊華今天表示，20國集團（G20）杭州峰會上有不少領袖反映保護主義有抬頭趨勢，他希望各國齊心捍衛自由貿易，香港才能在穩定、開放、資金和人才自由流通的世界發揮優勢。

曾俊華上週代表香港出席在杭州舉行的G20峰會。他11日在以「杭州之行」為題的網誌文章中說，各國在峰會上承諾持續促進國際貿易，反對保護主義。

但他提到，在峰會上聽到不少領袖反映，保護主義在全球各地有抬頭趨勢，令人擔心多邊貿易的體制面臨衝擊。

曾俊華指出，這項議題對香港來說尤其重要，因為香港是一個外向的小型經濟體，容易受外在環境影響，而外貿出口一直是香港經濟的重要命脈。

他表示，要捍衛自由貿易，各國的「齊心」和「決心」缺一不可。世界貿易組織（WTO）杜哈回合談判經歷多年拉鋸，各國仍無法縮小分歧，到最後無功而返，甚為可惜。

曾俊華期盼G20成員國攜手合作，致力落實大會的行動計畫。「只有在穩定、開放、資金和人才自由流通的世界，我們才可以充分發揮香港的優勢；而只有在自由開放的經濟環境下，全球經濟才能真正復元。」1050911

(中央社)