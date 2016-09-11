移民署中秋前夕送暖 外籍漁工揪感心

中秋佳節將近，內政部移民署與慈濟人醫會11日在屏東縣東港區漁會辦理外籍漁工義診活動，並送他們中秋月餅，溫暖在異鄉打拚的漁工。（移民署提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月11日

中秋佳節將近，內政部移民署與慈濟人醫會今天在屏東縣東港區漁會辦理外籍漁工義診活動，並送他們中秋月餅，溫暖在異鄉打拚的漁工。

這是第6次由移民署國境事務大隊高雄港隊、慈濟人醫會及東港區漁會共同舉辦的義診活動，對象是停留在東港及琉球地區的外籍漁工，義診項目包括眼科、牙科、皮膚科、血壓、血糖檢測、腹部超音波、心電圖及一般內科等，有100餘名外籍漁工參加，移民署並送給他們中秋節月餅。

曾參加義診的一名印尼漁工表示，在印尼做健康檢查須花費龐大費用，在這裡可免費參加，所以他廣邀一起在東港漁港工作的伙伴參加，義診後移民署還送月餅，讓他們體驗中秋節過節氣氛，令他們「揪感心」。

對移民署的用心及關懷，外籍漁工透過翻譯表達謝意。移民署也頒感謝狀給翻譯志工致謝。

移民署長何榮村表示，境外漁工在船上工作很辛苦，如果身體不舒服只能吃成藥，所以利用漁船返港時間，結合慈濟人醫及東港區漁會為他們免費檢查診療。

他說，外籍漁工長期對台灣漁業經濟貢獻，應該要用實際行動為他們的健康把關，移民署會持續結合民間團體辦理類似的有意義活動。1050911

(中央社)