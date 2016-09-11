陸無臂泳王許慶 4屆帕運奪10金
因兒時一場車禍失去雙臂的中國大陸泳將許慶，10日在里約帕拉林匹克運動會贏得男子游泳50公尺自由式比賽冠軍。這是他參加4屆帕運的第10面金牌，寫下個人奪金新頁。
新華社報導，中國大陸代表團在里約帕運游泳比賽中，以領跑者之姿在獎牌數上領先。其中，在男子游泳50公尺自由式S6級比賽中，失去一隻半手臂的許慶以28秒81的成績奪冠。
許慶雖然未能打破4年前自己在倫敦締造的世界紀錄，但這已經是他參加4屆帕運的第10面金牌。
1992年9月出生於河南省平頂山的許慶，6歲時因一場突如其來的車禍失去了左手臂，右手臂在手肘關節以下也截肢。
許慶的母親1999年陪著他到武漢市一家生產義肢的工廠購買義肢。這家工廠負責人也是一名身障人士，曾獲得身障人士桌球世界冠軍。
這名工廠負責人當時問許慶喜歡什麼運動項目，許慶頑皮地回答，「我喜歡洗澡。」
這次對話改變了許慶的一生。這名工廠負責人強烈建議許慶從事一個體育項目，讓殘疾的肢體重新煥發生機。
在母親陪伴下，許慶開始在大陸的身障人士游泳比賽中嶄露頭角，最後被選入大陸國家隊，2004年參加了的雅典帕運。
這次在里約帕運奪金後，許慶難抑激動之情，右肩後方有著一條鯊魚刺青的他說，第10面帕運金牌對於自己來說意義非凡，是生涯中的里程碑。
許慶接下來還將參加另外2個游泳項目。他在自己的微信朋友圈寫道，「後面我還會努力，不是不回大家微信和祝福，我的確沒勁兒了！」1050911
(中央社)
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