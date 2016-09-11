千人築石滬 形塑集體行動藝術記憶

桃園市長鄭文燦今天前往新屋區參加千人築石滬活動，學習先民智慧，他說，未來將採一年籌劃、一年舉辦，將地景藝術節經營成桃園代表性藝術品牌。

今年地景藝術節以地方覺醒、社區風動、藝術打樁為主軸，規劃37件作品、74項活動及5條小旅行路線。

鄭文燦指出，「2016桃園地景藝術節」在9日至25日於新屋永安漁港南側綠色隧道和海岸區域舉辦，並搭配社區營造，呈現人與土地的感情，進而帶動地方覺醒，此外，也將八德埤塘生態公園規劃為活動副展區，納入特色埤塘文化。

鄭文燦說，「地景藝術節」讓藝術家以作品呈現人與環境的關係，也是環境藝術，如同日本「越後妻有大地藝術祭」，透過稻田藝術，將年輕人帶回原本沒落的農村土地，也如同桃園姊妹市香川縣的「瀨戶內國際藝術祭」，透過在小島群設置裝置藝術，增加當地旅客人潮。

他說，地景藝術節採取「一年籌劃、一年舉辦」，每兩年舉辦一次大展，一年舉辦期中展，逐年經營桃園的藝術品牌，利用大型活動創造地方認同，提高環境意識。

鄭文燦提到，今天「千人築石滬」活動由「新屋愛鄉協會」帶領清華高中、元智大學以及新屋在地居民一起堆疊石滬，是地景藝術節開場的亮點，也能夠成為難忘的集體環境藝術、行動藝術記憶。

他提及，許多人都聽過澎湖雙心石滬，卻較少人知道新屋石滬群是300年來的重要漁業文化資產，亦是台灣本島僅存的石滬群。而石滬是一種生態的捕魚方式，利用海岸既有的卵石堆疊成一條長長的堤岸，用來阻斷漲潮靠岸覓食或洄游的魚群退路，將魚群困在堤岸內，展現先民捕魚的智慧。1050911

(中央社)