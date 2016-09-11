創意台中開幕 邀藝術家進駐
「2016創意台中」今天在清水眷村園區舉行開幕儀式，台中市長林佳龍說，邀集國際藝術家駐村，以在地素材創作，營造眷村特有的環境氛圍。
台中市政府文化局舉辦的「2016創意台中」今天在清水眷村文化園舉行開幕儀式，林佳龍與立法院副院長蔡其昌都出席這場以「Somewhere in time」為主題的活動。
文化局指出，今年首度邀請6位設計師及藝術家駐村，帶領學生以在地素材創作，另也首度以「花與工藝」的主題向全台文創好手徵件，展出得獎作品，充分展現台中身為創意生活首都的文化魅力。
林佳龍表示，創意台中自去年起從台中市區移師到清水眷村文化園區舉行，與園區場域非常契合，今年活動有兩個與台中結合的重點，一是花博，以「花與工藝」為主題進行文創商品徵件，廣集與花有關的藝術文化創作。
林佳龍說，另一是邀集國際藝術家駐村，以在地素材創作，營造眷村特有的環境氛圍，透過老眷村裡玩新創意，將園區形塑成台中的創意新地標，吸引東南亞的背包客與在地文青前來清水一遊，打造清水為慢活小鎮。
蔡其昌表示，明年文化部將提撥新台幣5000萬元預算，讓清水眷村園區的發展從保溫階段進入正式開跑。
為呈現眷村特有的時空魅力，園區內規劃了4個生活化主題展間，分別是「林家客廳」、「胡家廚房」、「鄒家臥房」、「黃家餐廳」等，邀請民眾體驗不同空間氛圍的生活文化。1050911
(中央社)
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