呂嘉儀不想顧教室 投身輪網進軍帕運

患有小兒麻痺呂嘉儀每到體育課時間，幾乎只能成為幫忙顧教室的當然人選，可正常行走的她在接受坐輪椅後，開始熱衷網球運動，如今她靠著輪網，成功站上帕運這個體育最高殿堂。

呂嘉儀患有小兒麻痺，雖能行走且與常人幾乎沒有差異，她心裡也從來不覺得自己是肢體障礙者，從未唸過特殊學校的她，雖然在場上活動的範圍不大，卻能打羽球，但外人總會給予特別的照顧、關心。

呂嘉儀回憶，她印象最深刻的就是體育老師總會特別關照她，「別人仰臥起坐要10下才能及格，我才做1下就過關了」，且她和多數肢體障礙者一樣，體育課幾乎根本沒得上，不是幫忙顧教室，就是在老師要求下於樹下乘涼，不然就是幫老師改作業，或幫忙畫黑板。

這樣的情況直到她進醫院開刀，開始有了決定性的改變。原本執意站立行走的她，發現此法雖然可行，但其實根本是在勉強自己的身體，在明白這樣只會讓自己的身體耗損得更快後，她才打開心胸坐上輪椅，並花了點時間以坐輪椅的姿態融入人群。

好不容易呂嘉儀突破心防坐上輪椅，她的父親卻十分不能接受，直嚷「人好好的幹嘛坐輪椅」，讓呂嘉儀必須費盡心思與家人溝通。

原本在貿易公司上班的呂嘉儀，為了能有更彈性的時間能參與集訓、出國比賽，毅然決然辭去待遇不錯的工作開起彩券行，在收入銳減的情況下，還好永達保經伸出援手，幾乎全額負擔她出國比賽的所有費用，讓她能無後顧之憂的專心打球。

2002年的釜山亞帕運，首次穿上中華隊戰袍的呂嘉儀就在重重壓力下抱回金牌，當時代表團凱旋歸國，呂嘉儀更是走在最前面接受大批接機民眾的歡呼，「當時真的感覺走路有風」，呂嘉儀說。

呂嘉儀表示，以前的她比較沒自信，開始運動並專注在輪網後，她越來越有自信，2015年到日本東京的網球學校深造也讓她感觸良多，這些都讓她覺得自己有更重的社會責任，所以她現在到處推廣輪網運動，希望以輪網為橋樑，讓更多身障者開始運動，活出健康、自信的每一天。1050911

(中央社)