颱風逼近 往返綠島客輪13和14日取消

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莫蘭蒂颱風外圍逐漸靠近台灣，有可能發布海上颱風警報，台東客輪業者今提早公告13日、14日往返綠島客輪取消，明天開始疏運遊客。

中央氣象局發布莫蘭蒂颱風上午位置在馬尼拉東方1600公里海面上，約距離鵝鑾鼻東南東方1700公里，有可能直撲台灣。

台東今天海面風浪平靜，仍然有許多遊客湧入蘭嶼、綠島。為了讓遊客提早準備，台東客輪業者今天公告因應措施。

客輪業者公告13日、14日台東往返綠島船班全面取消，15日過後請遊客隨時注意船公司及航港局公告。船公司預計12日開始疏散綠島、蘭嶼遊客返台。1050911

(中央社)