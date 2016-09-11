酒後未發引擎騎車滑下坡 二審改判有罪

新北市樹林區一名男子日前酒後騎車出車禍，警方酒測後超標，但他辯稱機車是滑行而下並未發動引擎，不符法條「駕駛」動力交通工具要件，一審遭判無罪，但二審改判3個月確定。

這起案件發生在民國104年7月間，新北市樹林區一名68歲的溫姓男子在山上喝完酒後，騎車下山途中與另一輛機車發生擦撞，員警到場酒測發現測值高達1.015，依法將他移送法辦。

一審新北地方法院開庭時，溫男辯稱，當天在山上的涼亭與友人酒後要把機車騎到山下，但機車損壞未發動引擎，因此沿山路滑行而下，才會不小心撞到人，但不符合刑法185條的「駕駛」動力交通工具的要件，法院審理後判他無罪。

檢方上訴二審，台灣高等法院開庭時溫男仍否認犯罪，但法官根據醉態駕駛罪的立法理由，認為所謂駕駛，指的是交通工具在行為人操作下移動，所以即便沒有發動引擎，仍是經人為操控才會作動，且有可能造成人為危險，已構成駕駛行為。

高院審理後，從無罪改判他3個月徒刑確定，但考量溫男目前中風左半身無力，因此得易科罰金，全案確定。1050911

(中央社)