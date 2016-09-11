貓纜中秋連假限定星光票 單趟50元
台北捷運公司今天表示，貓空纜車在中秋連假期間推出限定星光票，15日至18日這四天下午5時過後，即可於貓纜動物園站購買星光票，不限站數，優惠單趟新台幣50元。
北捷表示，目前貓纜單程票分為70元（搭乘1站）、100元（搭乘2站）及120元（搭乘3站）三種，中秋連假期間使用貓纜專屬「星光票優惠價」，單趟最多可省70元，來回兩趟立刻省下140元。
優惠時間為9月15日（週四）至9月17日（週六）下午5時至晚間10時，9月18日（週日）為下午5時至晚間9時。
另外，北捷說，台北捷運還有假日限定的「親子同行一日票」和「三五好友同行票」優惠票，即日起至今年12月25日的例假日及國定假日限時推出，中秋連假民眾可利用捷運優惠票搭乘捷運，並搭配貓纜星光票四處遊玩。
「親子同行一日票」每張票價150元，活動期間，每位18歲（含）以上的旅客，同行的一位小朋友（6至12歲）由捷運公司請客。
「三五好友同行票」每張票價125元，只要旅客「相揪」不超過5位（含5位），活動期間可單趟不限目的地搭乘捷運，但使用同行票者需同進同出。兩種票卡皆是當天在車站詢問處購買、當天有效，逾期則無法使用。1050911
(中央社)
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