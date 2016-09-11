黃義雄病逝 胡瓜：延續精神做好節目

有「綜藝教父」之稱的製作人黃義雄昨天病逝，合作最久的藝人胡瓜今天在臉書悼念表示，「綜藝大集合」全體人員會延續黃義雄永不懈怠精神，把節目做好。

黃義雄昨天中午因肺部感染發炎，導致器官衰竭病逝，享壽80歲。病逝消息震驚演藝圈，黃義雄向來對提後輩不遺餘力，引起藝人紛紛悼念。

胡瓜是黃義雄合作最久的主持人，今年初傳出因口角掀罷錄風波，合作的歌唱選秀節目「明日之星」最終停播，但兩人仍持續合作「綜藝大集合」。

胡瓜在社群網站臉書（facebook）表示，聽到消息深感錯愕與難過，「雖然黃義雄先生已經離開我們，但我們綜藝大集合全體人員仍會延續黃義雄先生永不懈怠的精神，把節目做好，黃義雄先生對電視圈的貢獻也將永存我們心中。」

藝人江蕙一直視黃義雄為恩人，也趕去醫院見最後一面，江蕙妹妹江淑娜在臉書說，「黃大哥，謝謝您一直以來對二姊的照顧，您是我們江家的大恩人，除了感恩，還是感恩 。您永遠活在我們心中，一路走好。永遠的綜藝教父，黃義雄大哥，再見了。」

曾演出黃義雄製作偶像劇「愛情大魔咒」的藝人Ella（陳嘉樺），下午出席女子團體「S.H.E」15週年簽名活動受訪表示，非常驚訝及惋惜，黃義雄是敬重的長輩，一生奉獻給演藝圈，一路好走。

製作人陳鎮川在臉書回憶當年黃義雄錄取沒電視經驗的他，要求退伍隔天就去上班，黃義雄曾說「想休息不是等退伍，等退休吧。」展開1年魔鬼訓練，劇本黃義雄連標點符號都會糾正，「聽到您叫我會閃尿」。

陳鎮川表示，多年後因做江蕙演唱會再遇見，黃義雄看到他第一句話還是凶巴巴揮手「阿川，你來」，然後輕輕巴一下他的頭，多一句很溫柔的「你現在很棒」。「謝謝您的提拔，讓我有機會進入豐富了我人生的行業，我永遠會記得，當年全世界只有二個人相信我：您和我。」1050911

(中央社)