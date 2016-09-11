觀光產業遊行 彈性交管40公車改道

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台北市警察局交通警察大隊今天表示，明天舉行的「百萬觀光產業自救大遊行」集會遊行活動，警方將於下午2時起彈性管制遊行沿線路段；且另有40線公車改道、18站位取消。

交大副大隊長張耀仁指出，本項集會遊行活動申准時間為12日0時起至24時止，遊行路線起點為杭州北路、忠孝東路，沿忠孝東路左轉林森南路後，右轉仁愛路抵達終點凱達格蘭大道。

張耀仁說，遊行隊伍預計下午2時出發，將有400名警力到場，彈性管制遊行沿線路段，請駕駛人行經這些路段減速慢行，並遵守執勤員警或義交指揮疏導，相關路況可收聽警廣即時路況報導。

台北市公運處也表示，當天公車路線將配合調整行駛動線，預估將有40線公車改道，18個站位取消。公運處呼籲民眾，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。1050911

(中央社)