北港壯漢行搶 警民聯手制伏
雲林北港一名歹徒今天等在提款機旁，當場搶奪皮包，被害人大聲呼救，一旁民眾見義勇為撲身壓制，警方到場，歹徒就擒。
雲林縣警察局北港分局指出，上午9時左右，黃姓婦人去銀行提款機領取現金新台幣5000元，然後放入側背皮包內，正要離開之際，突然從旁竄出埋伏的蘇姓歹徒搶奪皮包。
年齡7旬的黃姓被害人被年僅40歲的蘇姓壯漢行搶，一時之間跌倒在地，但是仍死命拉著背包帶子不放，並一邊高喊「搶劫、救人喔」。
這時也在提款機領錢的蔡姓男子見狀，立刻伸出援手，跑向前壓制歹徒，雙方在搶皮包及壓制不放之間拉扯，警方獲報趕到現場，歹徒俯首就擒。
警方表示，蘇姓男子在警詢時，坦承有毒品前科，現在宜蘭羅東工作，隻身返鄉北港探親，錢用光了缺盤纏北返，所以下手行搶，感到慚愧，當場向被害人下跪請求原諒。全案以搶奪罪嫌移送法辦。1050911
(中央社)
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