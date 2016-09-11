MLB》教頭硬生生換下 道奇希爾完全比賽僅投7局

道奇左投希爾投出7局完全比賽，第8局被教頭換下場。(美聯社)

道奇左投希爾11日面對邁阿密馬林魚繳出生涯代表作，主投7局用89球，無安打、無4壞保送，另飆9K，但道奇菜鳥教頭羅伯茲卻在第8局將他換下，希爾無緣挑戰生涯首場完全比賽，羅伯茲賽後也坦言這是艱難的抉擇，「我今晚肯定會失眠。」

道奇8月初才自運動家隊交易來希爾，羅伯茲會選擇將希爾換下不是沒有原因，希爾自5月底至8月先後因為腹股溝拉傷、左手中指起水泡，斷斷續續休息將近3個月，這僅是他轉戰道奇後第3場先發，不過至今連續19局未失分。

道奇左投希爾投出7局完全比賽，第8局被教頭換下場。(美聯社)

等同於沒收掉希爾的完全比賽，即便道奇最終5比0完封馬林魚，羅伯茲仍於心有愧，「我覺得胃在攪動。希爾絕對有畢生難得的完全比賽機會，但身為教頭我必須全盤考量，尤其希爾的左手指傷勢，先前令他付出不少代價。」

希爾能理解教頭的調度，「我當然不想下場。但我們有更遠大的目標。我想羅伯茲也很為難，你能做的就是向前看，繼續拚戰。」上個月還被道奇放到小聯盟，差點被交易的普伊，此役擔任先發左外野手，7局下一次精采外野魚躍撲接，為希爾抓下該局最後最後一個出局數，延續希爾無安打無失分完美表現。

(中時電子報)