中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

MLB》教頭硬生生換下 道奇希爾完全比賽僅投7局

中時電子報
點閱262
我要評比
6/10
希爾
道奇左投希爾投出7局完全比賽，第8局被教頭換下場。(美聯社)

道奇左投希爾11日面對邁阿密馬林魚繳出生涯代表作，主投7局用89球，無安打、無4壞保送，另飆9K，但道奇菜鳥教頭羅伯茲卻在第8局將他換下，希爾無緣挑戰生涯首場完全比賽，羅伯茲賽後也坦言這是艱難的抉擇，「我今晚肯定會失眠。」

道奇8月初才自運動家隊交易來希爾，羅伯茲會選擇將希爾換下不是沒有原因，希爾自5月底至8月先後因為腹股溝拉傷、左手中指起水泡，斷斷續續休息將近3個月，這僅是他轉戰道奇後第3場先發，不過至今連續19局未失分。

希爾
道奇左投希爾投出7局完全比賽，第8局被教頭換下場。(美聯社)

等同於沒收掉希爾的完全比賽，即便道奇最終5比0完封馬林魚，羅伯茲仍於心有愧，「我覺得胃在攪動。希爾絕對有畢生難得的完全比賽機會，但身為教頭我必須全盤考量，尤其希爾的左手指傷勢，先前令他付出不少代價。」

希爾能理解教頭的調度，「我當然不想下場。但我們有更遠大的目標。我想羅伯茲也很為難，你能做的就是向前看，繼續拚戰。」上個月還被道奇放到小聯盟，差點被交易的普伊，此役擔任先發左外野手，7局下一次精采外野魚躍撲接，為希爾抓下該局最後最後一個出局數，延續希爾無安打無失分完美表現。

(中時電子報)

中時電子報運動專頁

關鍵字：希爾道奇羅伯茲比賽教頭左手馬林魚
點閱262
我要評比
6/10
好友人數
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。