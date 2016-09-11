桃園地景藝術節狀況多　警助民眾換胎、加油

員警協助民眾換胎。（楊明峰翻攝）

員警協助民眾加油。（楊明峰翻攝）

黃姓民眾11日上午到桃園市新屋區永安漁港參觀地景藝術節時，因不熟悉路況，車子擦撞路邊花圃，導致車輪爆胎，動彈不得，造成後方車輛大排長龍。楊梅警分局永安所所長曾彥勲及警員吳南翔獲報趕到，先行協助民眾推車至路邊，先疏導車流，並打電話聯絡業者到場協助更換輪胎，員警熱心舉動，令黃姓民眾相當感謝。

另外，新屋區福興宮有名李姓女子開車開到沒油，車子停在防風林動彈不得，好在有路過員警借她油桶，並載至加油站裝油，最後成功幫車子加油排除狀況。

(中時)