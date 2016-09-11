北愛爾蘭紋身展獲首獎，屏東囝仔揚名國際

獲獎的紋身藝師游景華把獎盃獻給家人，當作這幾年努力的成績單。（林和生攝）

紋身藝師游景華（右）在北愛爾蘭舉辦的國際紋身展中，以一幅「鳳凰」獲得最佳手臂獎。（林和生翻攝）

紋身藝師游景華在北愛爾蘭國際紋身展的獲獎作品「鳳凰」。（林和生翻攝）

在北愛爾蘭貝爾法斯特舉辦的鐵達尼號國際紋身展甫於日前完賽，屏東紋身藝師游景華以一幅「鳳凰」，在各國近60位競爭者中脫穎而出，拿下「最佳手臂」冠軍，回台後難掩得獎喜悅，強調獲獎除讓世界看到台灣，也想把獎項獻給家人，讓他們看到自己這幾年來的努力。

「鳳凰」不管遭遇任何困難，都能突破逆境，永遠不死！一年多前，一名將赴對岸經商的男子來到店裡，跟他說明想要刺上鳳凰圖樣，為自己的內心加油打氣；「這也是我的心境」，游景華說，這些從對方口中說出的話，也像在激勵自己，所以畫起來特別有感觸。

整幅畫耗時1年才完成，剛好赴上參賽時間，但一到歐洲才發現，對手全是美術學校畢業，或藝術科班出身，不僅手繪技巧高，配置跟色彩運用都很強烈，不過他還是靠著細節與運色強勢獲獎，讓不少外籍藝師當天都刻意到他擺設的攤位瀏覽、交流。

游景華說，20幾歲當兵時認識自己的紋身啟蒙老師朱川進，退伍後擔任貨運司機，但仍難忘這項技藝，於是邊工作、邊學習，當時母親反對他紋身，認為應該做正當工作，他只能透過不斷精進技術來取得家人認同。

獎項是給投入14年紋身藝術的自己一個肯定，游景華強調，得獎除讓台灣揚名國際，也讓父母知道這些年他做了什麼努力，就像學校第一名的成績單一樣重要，相信紋身也能闖出一片天。

(中時)