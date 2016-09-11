斗六大埔溪重油汙染找到源頭

我要評比

斗六市石榴大埔溪遭不明重油汙染，居民忍受長達10多年惡臭，向相關單位陳情7年餘，終於找到汙染源頭，附近一合法養豬業疑似自行以重油為燃料提煉豬油，民代要求檢測附近土壤及水質，縣環保局將全案移送法辦。

(中時)