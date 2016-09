馬雲：將擴大東盟地區投資，參與當地企業和年輕人發展

阿里巴巴創辦人馬雲今天出席東博會代表工商界發言表示,中國和東盟25年來貿易額增加近60倍,阿里巴巴集團時其中強大受益者之一,特別感恩這個地區的開放、貿易、全球化,將把握「一帶一路」普惠全球化的機遇和擔當,擴大阿里巴巴在東盟地區投資,參與當地中小企業和年輕人發展。

馬雲說,絲綢之路是人類第一次全球化,WTO開創了工業時代的全球化,而「一帶一路」是現在的普惠全球化的開始。

馬雲表示,第1次技術革命釋放了體力,第2次技術革命釋放了智力,石油成為了核心資源,這次技術革命釋放大腦,數據將成核心資源,未來30年才是真正的機會所在,各行各業都會發生大變化。

馬雲表示,千百年來世界貿易被幾個「帝王」所控制,而現在被6萬家大企業所控制,而這6萬家大企業已讓世界發生了天翻地覆的變化,如果能讓80%沒受益於上一次全球化的企業,讓千百萬的年輕人和中小企業參與全球化,相信世界經濟、世界貿易將會發生更大變化。

馬雲說,數據時代不是拼肌肉,而是比拼大腦,過去工業時代把人變成機器,未來數據時代將把機器變成人。數據時代小是可以變得非常強大,阿里巴巴的成功也證明,「small is beautiful, small is powerful, small is wonderful,再小的國家,再小的企業擁抱開放、新技術、全球化,一定變得強大」。

馬雲說,若我們(中國和東盟)一起建立公平、自由、透明的貿易環境,至少世界三分之一的爭端可用貿易取代戰爭,若能夠引領新經濟方向,至少世界上三分之一的中小企業和年輕人擁有機會,至少世界三分之一的地方可以在和平中發展起來。

