馬雲：將擴大東盟地區投資，參與當地企業和年輕人發展

阿里巴巴創辦人馬雲今天出席東博會代表工商界發言表示，中國和東盟25年來貿易額增加近60倍，阿里巴巴集團時其中強大受益者之一，特別感恩這個地區的開放、貿易、全球化，將把握「一帶一路」普惠全球化的機遇和擔當，擴大阿里巴巴在東盟地區投資，參與當地中小企業和年輕人發展。

馬雲說，絲綢之路是人類第一次全球化，WTO開創了工業時代的全球化，而「一帶一路」是現在的普惠全球化的開始。

馬雲表示，第1次技術革命釋放了體力，第2次技術革命釋放了智力，石油成為了核心資源，這次技術革命釋放大腦，數據將成核心資源，未來30年才是真正的機會所在，各行各業都會發生大變化。

馬雲表示，千百年來世界貿易被幾個「帝王」所控制，而現在被6萬家大企業所控制，而這6萬家大企業已讓世界發生了天翻地覆的變化，如果能讓80%沒受益於上一次全球化的企業，讓千百萬的年輕人和中小企業參與全球化，相信世界經濟、世界貿易將會發生更大變化。

馬雲說，數據時代不是拼肌肉，而是比拼大腦，過去工業時代把人變成機器，未來數據時代將把機器變成人。數據時代小是可以變得非常強大，阿里巴巴的成功也證明，「small is beautiful, small is powerful, small is wonderful，再小的國家，再小的企業擁抱開放、新技術、全球化，一定變得強大」。

馬雲說，若我們（中國和東盟）一起建立公平、自由、透明的貿易環境，至少世界三分之一的爭端可用貿易取代戰爭，若能夠引領新經濟方向，至少世界上三分之一的中小企業和年輕人擁有機會，至少世界三分之一的地方可以在和平中發展起來。

(旺報)