溪頭知名千年神木傾倒 壓傷3人
位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，今天發生千年神木傾倒意外，一棵2800歲的神木壓傷3人，傷者送醫，暫無生命危險。
國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處所管轄的溪頭自然教育園區，下午發生千年神木倒塌意外，造成3名遊客遭壓傷，1名49歲的陳姓女遊客背部脊椎遭壓傷、手部挫傷，無法行走，由擔架抬上救護車送醫；68歲徐姓女子、55歲周姓男子輕傷，可自行移動。
南投縣政府消防局下午12時59分獲報，溪頭自然教育園區內有神木倒塌，立即派遣鹿谷、竹山消防分隊前往搶救，現場3名傷者都送往竹山秀傳醫院治療，陳女經超音波檢查，醫生懷疑可能有腹部內出血，進一步透過電腦斷層掃描。3人無明顯生命危險。
傾倒的神木約2800歲，是溪頭重要景點之一，景點名稱就叫「神木」，若從售票處步行，約需50分鐘才能抵達，位處園區深處，是與「大學池」齊名的知名景點，附近還有「彩虹橋步道」、「巨石」等景點，如今神木傾倒，等同園區重要景點消失。
台大實驗林管理處表示，入園門票包含保險，目前尚未查明神木傾倒原因，將請專家前來了解，而意外發生後，員工第一時間前往現場急救，目前已封鎖現場，禁止遊客進入，目前以救治傷者為先，也將儘快召集相關小組調查神木傾倒原因。1050911
(中央社)
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