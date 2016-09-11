莫蘭蒂變中颱 持續朝台灣接近

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中央氣象局觀測，第14號輕度颱風莫蘭蒂今天下午2時增強為中度颱風，並持續朝台灣接近。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂目前位置在鵝鑾鼻東南東方1560公里，以每小時26公里速度，朝西北西行進，7級風暴風半徑也從上午120公里擴大為150公里。

氣象局預測，莫蘭蒂強度還會再增強，但可能只達中度颱風上限，目前看來變為強颱機會不大。1050911

(中央社)