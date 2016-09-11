陸輪椅競速女將劉文君 帕運連霸謝幕
大陸輪椅競速女將劉文君巴西時間9日在里約帕拉林匹克運動會女子T54級100公尺比賽奪金。30歲的她坦言贏得艱辛，但能用蟬聯冠軍謝幕已完成個人心願，未來將離開跑道，以家庭為重。
中共人民日報報導，劉文君9日在里約阿維蘭熱奧林匹克體育場藍色跑道上埋頭奮力轉動輪椅，以16秒的成績奪得田徑輪椅競速項目T54級100公尺比賽金牌，繼倫敦帕運後再度奪冠。
她在賽後坦言贏得艱苦，「拿一次（金牌）可以，蟬聯特別不容易」，「最後一次了，希望能用冠軍來謝幕。」
劉文君幼年因車禍失去右腿，但活潑好動的她從小就喜歡蹦蹦跳跳。她用一條腿支撐起生活重心，獨立上學，還學會了游泳、打籃球、打羽球，義肢和輪椅反而用不習慣。
直到2005年因機緣巧合接觸輪椅競速運動，她的人生軌跡才從蹦蹦跳跳開始轉動向前。
劉文君2008年在北京帕運奪銀，4年後的倫敦帕運更上層樓摘金。輪椅競速讓劉文君登上巔峰，也讓她遇見同是大陸輪椅競速國家隊成員的丈夫崔彥峰。
百米是劉文君本屆帕運的首個參賽項目，蟬聯冠軍後，可以更加輕鬆面對接下來的比賽。
「今後要以家庭為重了。」離開賽道後，劉文君更加期待未來回歸平常的生活，和崔彥峰不會再與競速輪椅與跑道相伴，但那無數圈車輪駛過賽場的軌跡，永難磨滅。1050911
(中央社)
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