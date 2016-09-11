教長：樂見以審議民主迎向高教發展問題
教育部長潘文忠今天表示，高等教育目前雖面臨危機，卻也是契機，除了關心量的問題，更該將聚焦在學生獲得怎樣的學習品質，他樂見民間以審議式民主迎向高等教育發展問題。
由民進黨立委吳思瑤與青平台基金會共同舉辦的「高等教育改革論壇分區論壇－台北場」，今天在北投石牌國中登場，有100名前來與會的公民，就台灣當前高等教育體制所需面對的議題提出見解。吳思瑤並將意見蒐集、彙整、交給25日高教改革全國場，做整體討論。
潘文忠率領高教司、技職司長共同出席活動現場。
潘文忠表示，樂見民間以審議式民主迎向高等教育發展問題。他說，520後新政府原擬定了創新轉型條例，但缺少更多社會關注的力量與建議，因此透過審議式民主方式，能增強更多在高教發展上的可行性。
潘文忠指出，新政府為了因應未來的挑戰，特別成立基金，明年編列新台幣25億元，為高教挹注資源。他說，高等教育目前雖面臨危機，卻也是契機，除了關心量的問題，更該將聚焦在學生獲得怎樣的學習品質。
吳思瑤說，這時候啟動審議式民主的高教論壇，是最佳時機，教育部重新規劃的「高教新藍圖」預算及內容、立法院下會期即將推動的「高教創新轉型條例」、以及立院一讀完成的「私校法」，都亟需公民觀點，作為政策參考依據。
青平台董事長邱俊榮表示，高等教育幾乎人人都會遇到，然而社會關注程度不如年金改革，但高教關乎下一代的未來，需要捲動大家一同來關心，透過自己的聲音，表達對高教議題的看法，甚至形塑相關的政策。
吳思瑤表示，各分區論壇的結論將會於全國場統一彙整討論，並在全國場後，將全國場提出的會議共識送交立法院教育及文化委員會和教育部，作為政策討論及預算編列的重要參考依據，希望社會大眾共同重視、推動高等教育改革。1050911
(中央社)
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