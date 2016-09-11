六腳鄉長盃歌唱比賽 長庚正妹奪冠

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嘉義縣六腳鄉長盃歌唱比賽今天登場，服務於長庚醫院的陳玟欣以亮眼的外型、清亮的嗓音，獲得青壯組冠軍。

六腳鄉公所11日上午在蒜頭國小舉行「鄉長盃歌唱比賽暨產業文化活動」，嘉義縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等人都到場推薦甜姊兒香瓜、萬壽瓜、黃金香蕉、蒜味花生、聖女番茄等在地農產品。

張花冠指出，六腳鄉是典型的農業鄉鎮，樸實的農民加上沒汙染的農地，農產品特別好吃，尤其小番茄、甜瓜、花生等，即使今年受到寒害，農作物產量銳減，品質仍相當不錯。

六腳鄉長陳川崎說，六腳鄉老年人口占24%，為了讓長者健康又有活力，各村里都設有卡拉OK讓長輩引吭高歌，因此今天舉辦歌唱比賽，增進情感交流。

今天的歌唱比賽，最後由服務於長庚醫院、外型亮眼的陳玟欣奪得青壯組冠軍，讓老年人口較多的六腳鄉多了一份青春活力。1050911

(中央社)