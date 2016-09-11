屍速列車開紅盤 大反派答應被打一拳
電影「屍速列車」在台灣票房開紅盤，在韓國票房同樣持續飆高。片中飾演大反派的金義聖曾經承諾，若突破1200萬觀影人次，就要被壯碩肌肉男馬東石打一拳，在網路引發話題。
金義聖在「屍速列車」中飾演推別人當替死鬼的自私客運高層，讓觀眾恨得咬牙切齒。他最近在李鐘碩、韓孝珠主演的韓劇「W-兩個世界」同樣飾演大反派，出色演技讓不少人看了都想揍他。
「屍速列車」7月20日在韓國上映後，金義聖大概也聽到許多類似評語。
金義聖8月1日在臉書（Facebook）發文說，「聽很多人說想要在我胸口重打一拳，如果『屍速列車』票房破1200萬（人次），就讓馬東石做吧。」
馬東石在「屍速列車」中飾演Man度破表的硬漢，身材壯碩，一拳就可打倒一個殭屍。
隨著票房節節攀升，金義聖8月17日在臉書貼上破千萬觀影人次的截圖，並發文說，「我很誠摯的要求大家，『屍速列車』的票房快停止吧。觀影人數快停止吧。」
「W-兩個世界」的官方臉書粉絲頁也拿這個哏調侃他，把金義聖在劇中的片段剪輯成影片「危機的男人」。讓金義聖大喊「我當初瘋了才這麼做」、「趕快把（貼文）撤掉，我發錯了」，並穿插馬東石磨刀霍霍的模樣。
金義聖也在臉書轉發影片，並說「大家真的太過分了。」
根據今天最新票房統計，「屍速列車」在韓觀影人次為1154萬8670人，隨著目標數字逼近，不少網友紛紛在金義聖臉書發文，有人貼上馬東石在片中手刃殭屍的英勇照。「金義聖的胸口」也成為網路熱門搜尋關鍵字。1050911
(中央社)
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