伊旺麥奎格初執導筒：非常緊張
蘇格蘭男星伊旺麥奎格今天談到導演處女作「美國心風暴」（American Pastoral,暫譯）時坦承，初執導演筒就挑戰菲利普．羅斯（Philip Roth）的得獎小說，他「非常緊張」。
路透社與「浮華世界」（Vanity Fair）報導，「美國心風暴」改編自菲利普．羅斯小說「美國牧歌」（American Pastoral），昨天在加拿大多倫多國際電影節首映，伊旺麥奎格（Ewan McGregor）除了導演也擔綱男主角。此片描述1960年代末期，美國1名男性辛勤工作，但女兒政治傾向卻越來越激進，家庭也開始分崩離析。
45歲的伊旺麥奎格表示，等了很多年，才等到這個執導的機會，但要在大銀幕詮釋菲利普．羅斯的作品，壓力真的很大。
伊旺麥奎格今天在記者會上表示：「我覺得非常緊張。」
「我覺得接下來就是擔負很大的責任，對製片有責任，對菲利普．羅斯有責任，對讀過那本小說、喜歡那本小說的人也有責任。」
他也希望此片「在某些方面能代表我這個人」。
伊旺麥奎格還說，菲利普．羅斯已經看過此片，評價不錯。1050911
(中央社)
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