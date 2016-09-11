莫蘭蒂轉中颱 綠島、蘭嶼船班13、14日全數取消
根據中央氣象局資料觀測，今年第14號颱風莫蘭蒂 （MERANTI）已於今日下午2時增強為中颱，持續朝台灣接近，氣象局預測颱風還會再增強，但目前看來變為強颱機會不大。
中度颱風莫蘭蒂下午2時中心位置位於北緯 16.8 度，東經 134.4 度，以每小時26公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓 972 百帕，近中心最大風速每秒 33 公尺，瞬間之最大陣風每秒 43 公尺，七級風半徑則是從120公里擴大為150公里。
氣象局表示，莫蘭蒂侵台機率高，預測颱風及外圍環流在13日至15日，就會為台灣帶來降雨，依照目前路徑來看，最快13日就會發布海上颱風警報。至於颱風是否登陸及登陸點為何處，13日高壓影響颱風轉向會是關鍵。
依颱風目前預測路徑，周二將逐漸靠今台灣東南部，若高壓西伸幅度夠大，颱風就有可能繼續往台灣方向靠近。
交通部航港局宣布，原訂105年9月13、14日往返臺東-蘭嶼及蘭嶼-後壁湖航班因受颱風莫蘭蒂影響全數取消；客輪業者則是公告13日、14日台東往返綠島船班全面取消，明天（12日）開始疏
運遊客，15日過後請遊客隨時注意船公司及航港局公告。
(集團連線報導)
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