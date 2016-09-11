再創書畫新生命 電子毛筆軌跡全都錄
2016新北巿全國書法比賽，今天在市府頒獎，為了更貼近年輕人的使用習慣，現場展示以數位繪圖版結合書法，可以在電腦上書寫「毛筆字」。
這套由書法家張炳煌與淡江大學資訊工程專家一起開發的書寫新革命系統，可以模擬感壓各種筆觸，動態運筆的軌跡全都記錄，這種電腦軟體的擬真程度高達9成。透過螢幕書寫版，握筆力道，或是按壓停留的時間，全都可以模擬，寫完後想印多少就多少。
市府文化局藝文推廣科長王錦華表示，這套系統運用電腦高端繪畫板功能結合書法、字帖，國內知名書法家張炳煌還親自寫臨摹字帖，甚至配合電腦繪圖軟體，可以製作中西繪畫，再創書畫新生命。不過要表現書法藝術，還是得用真的毛筆才行。
今年新北市全國書法比賽，有來自中國山東、香港及全台灣各地的書法好手參賽，經激烈競爭，今天由市長朱立倫頒發各組優勝者獎狀，並期勉得獎者延續書法藝術，為下一代努力。
朱立倫表示，新北市舉辦全國書法比賽進入第4年，書法是傳統藝術文化的傳承，不僅能展現美感，也能透過書法修身養性。
新北市書法教育自小學教育開始，每週一次的書法課是孩子的期待，隨年齡增長展現學習成果。但國中後，受限於升學壓力，學習書法的學生不多。貼近書寫習慣的e筆，和以往使用的傳統毛筆不同，學生可嘗試用電腦寫書法。
文化局說，特別的是，台中監獄及台南監獄有91件作品參賽，其中2名台中監獄受刑人獲優選肯定。另外，還有青春組、身心療癒組、社會組、樂齡組等得獎者，及新住民親子書法進步獎獲得獎狀。
「2016新北市全國書法比賽」優選以上得獎作品，在市府1樓大廳展出，有興趣民眾可前往觀賞。1050911
(中央社)
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