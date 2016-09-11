為家中長者暖心 法鼓山揪佛化聯合祝壽

家有一老，如有一寶，法鼓山於中秋至重陽佳節之間，將於全台舉辦「佛化聯合祝壽」，希望藉此發揚尊親敬老的美德，也為民眾營造溫馨感動的拜壽體驗。

法鼓山表示，中秋象徵團圓、重陽象徵敬老，法鼓山希望在此期間，邀大眾一起為家族長輩歡喜祝壽，落實對長者的尊重與關懷，也為長輩們的生活，發起溫故知新、承先啟後、再接再厲的積極作用。

今年佛化聯合祝壽活動將有祈福延壽法會、感恩奉茶等儀式，並邀請僧團法師予以關懷，傳授減除煩惱的佛法妙方，祝福長者們「前程美似錦，旭日又東昇」，同時致贈圍巾等結緣品。

法鼓山表示，自9月17日起，將於北投農禪寺、高雄紫雲寺、蘭陽精舍、台中寶雲寺等全台19處分寺院及辦事處，為65歲以上長者舉行「佛化聯合祝壽」(不限當月壽星)，歡迎民眾就近報名，活動及報名詳情可至法鼓山全球資訊網查詢（https://www.ddm.org.tw/）。1050911

(中央社)