陳菊強拆果菜市場遭社運反撲 李明賢：自食惡果

高雄市果菜市場占用戶遭市府強制拆除，引發抗議人士怒批漠視人權。(資料照,呂素麗攝)

高雄市長陳菊近日遭抗議人士怒批漠視人權，她表示若違法的人只要抗爭就能讓非法變合法，這樣的社會氛圍將使得願意承擔、做事的首長灰心沮喪。對此，國民黨文傳會副主委李明賢在臉書指出從太陽花撤告、國道收費員事件，都未見陳菊說過任何一句話，「民進黨遭到社運力量反撲，算是自食惡果」。

陳菊近日因強拆果菜批發市場、旗山大溝頂商場等事引發民眾不滿，質疑陳菊濫權、漠視人權。陳菊對此表示雖然為人權發聲很浪漫，但聯合國人權公約也明定要有法律依據，「若違法的人只要抗爭就能讓非法變合法，這樣的社會氛圍會讓願意做事的首長灰心」。對於被指違反人權，陳菊表示「那是我嗎?這樣的評語讓我都快不認識自己」。

針對陳菊這番言論，李明賢今天在臉書撰文表示從行政院對太陽花撤告、國道收費員事件都可看到蔡政府破壞法制原則的最壞示範，直言「陳菊可曾說過一句話？」李明賢也指出包括社運人士猛K大埔案、文林苑都更，「陳菊可曾說過一句公道話？」

李明賢說環保與經濟發展是兩難習題，不過過去民進黨在野時充滿政治權謀，與社運力量合作夾攻執政黨，卻沒有真正從國正高度與法治原則去衡量問題，「如今民進黨遭遇社運力量反撲，算是自食惡果」。

對此，網友表示「民進黨就是只准州官放火不准百姓點燈，亂撒人民血汗錢去解決抗議救民調，破壞制度規則莫過於此」、「民進黨不就是抗爭把非法變合法的元兇嗎？」、「民進黨上台，正義己轉型，施政没半撇，兩套標準執政，早晚被看破手腳，遭人民唾棄」、「永遠兩套標準，錯都是別人」、「是民進黨的人自己自作孽」。

(集團連線報導)