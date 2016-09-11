傳統市場變身書展 新竹中正市場吸引人潮

我要評比

鼓勵孩童多念書，新竹市中正市場舉辦「新竹書展」，即日起到25日提供大量書籍、童書、玩具、桌遊等，讓親子在採買之餘能夠親近書本，消費500元按讚分享還送球拍、短褲、置物盒等好禮，民眾假日忙裡偷閒，不妨帶孩子到書展走走。

(中時)