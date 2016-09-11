關埔特區高樓林立 竹市購入千萬雲梯車
新竹市關埔特區高樓住宅林立，動輒近30層樓高，救災難度相對提升，為此市消防局加強大樓內「緊急升降機」操作演練，並在市長林智堅支持下，投入3000萬購置1台高度可達35公尺的雲梯車，確保住戶生命安全。
消防局代理局長李世恭表示，日前選在關埔特區1棟28層樓住宅大樓進行火災搶救佈署演練，利用「救災專用緊急升降梯」載送消防人員及救災裝備，前進起火層下方成立前進指揮站，結合大樓本身消防栓延伸水線灌救。
然而雲梯車並非能通天，消防局坦言升降高度至多約到10層樓，因此設置在大樓內、能迅速通往各樓層的「緊急升降機」，成為高樓層救災的關鍵救命機具。
李世恭以今年高雄鳳山區福祥街大火為例，該公寓120名住戶倉皇逃生，17人受傷，甚至有孩童情急跳樓，而究竟該如何面對高樓火警，多數民眾的消防認知仍顯不足。
消防局表示，發生大樓火警時，民眾應利用大樓內緊急逃生梯疏散，絕不可使用電梯，而緊急升降梯平常雖像一般電梯供住戶搭乘，但緊急時則需由消防人員使用專門鑰匙，以緊急獨立電源啟動，以利消防救災。
李世恭說，如關埔區般大樓林立的情形在竹市如雨後春筍，消防局針對大樓救災，補充硬體設備並安排多方演練，同時盼住戶能養成居安思危觀念，多了解住宅區逃生方式，面對災害時方能有備無患。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。