關埔特區高樓林立 竹市購入千萬雲梯車

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新竹市投入3000萬元購入1台能達35公尺的雲梯車。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局加強大樓內「緊急升降機」操作演練。（徐養齡翻攝）

新竹市關埔特區高樓住宅林立，動輒近30層樓高，救災難度相對提升，為此市消防局加強大樓內「緊急升降機」操作演練，並在市長林智堅支持下，投入3000萬購置1台高度可達35公尺的雲梯車，確保住戶生命安全。

消防局代理局長李世恭表示，日前選在關埔特區1棟28層樓住宅大樓進行火災搶救佈署演練，利用「救災專用緊急升降梯」載送消防人員及救災裝備，前進起火層下方成立前進指揮站，結合大樓本身消防栓延伸水線灌救。

然而雲梯車並非能通天，消防局坦言升降高度至多約到10層樓，因此設置在大樓內、能迅速通往各樓層的「緊急升降機」，成為高樓層救災的關鍵救命機具。

李世恭以今年高雄鳳山區福祥街大火為例，該公寓120名住戶倉皇逃生，17人受傷，甚至有孩童情急跳樓，而究竟該如何面對高樓火警，多數民眾的消防認知仍顯不足。

消防局表示，發生大樓火警時，民眾應利用大樓內緊急逃生梯疏散，絕不可使用電梯，而緊急升降梯平常雖像一般電梯供住戶搭乘，但緊急時則需由消防人員使用專門鑰匙，以緊急獨立電源啟動，以利消防救災。

李世恭說，如關埔區般大樓林立的情形在竹市如雨後春筍，消防局針對大樓救災，補充硬體設備並安排多方演練，同時盼住戶能養成居安思危觀念，多了解住宅區逃生方式，面對災害時方能有備無患。

(中時)